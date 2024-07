Sophie Codegoni è finita al centro dell’attenzione perché, a detta di molti, è dimagrita troppo. L’ex Vippona ha condiviso su Instagram una serie di scatti in costume e i fan non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi per eventuali problemi di salute.

Sophie Codegoni dimagrita troppo?

Negli ultimi tempi, Sophie Codegoni è stata spesso oggetto delle attenzioni della cronaca rosa. Prima la rottura con Alessandro Basciano, poi il riavvicinamento e di nuovo l’addio. Per finire il flirt lampo con l’attore Aron Piper, famoso per la serie tv Netflix Elite. Adesso, l’ex tronista di Uomini e Donne è finita nel mirino dei fan perché, a detta di molti, è dimagrita troppo.

Le foto di Sophie in costume allarmano i fan

In vacanza a Formentera, Sophie ha condiviso una serie di scatti, alcuni dei quali la immortalano in costume da bagno. C’è da dire che, rispetto ai tempi in cui ha partecipato al Grande Fratello Vip, la Codegoni è dimagrita molto. Anche i chili messi su in gravidanza sono ormai spariti. L’eccessiva magrezza ha subito allarmato i fan, che non hanno potuto fare a meno di commentare il suo ultimo post.

Le critiche dei fan a Sophie Codegoni

Tra i commenti dei fan si legge: “Non vorrei sembrare cattiva o criticona perché è una bellissima ragazza e soprattutto intelligente molto ma molto più di altre, però vederla così mi fa un po’ impressione“, oppure “È palese che lei sia eccessivamente magra, e il suo viso trasmette tristezza e infelicità“, o ancora “Questa sua magrezza l’ha purtroppo rovinata…ha un fisico di una ragazzina di 12 anni, non è più femminile…che peccato“. Ci sono, però, anche alcuni seguaci che difendono Sophie: “Ripetiamo insieme: i corpi altrui non si commentano. Non si giudicano. Non si danno commenti non richiesti“.