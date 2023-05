"Sophie Codegoni in ospedale": le indiscrezioni sulla nascita della figlia

Sophie Codegoni sarebbe entrata in ospedale per dare alla luce la sua prima figlia. Tutto quello che c'è da sapere.

Sophie Codegoni in ospedale: le indiscrezioni

Sophie Codegoni mamma per la prima volta? Nelle ultime ore le indiscrezioni si stanno rincorrendo sui social e, secondo The Pipol Gossip, l’influencer sarebbe entrata questa mattina in ospedale per dare alla luce la sua prima figlia, la piccola Celine. Nei giorni scorsi la stessa Sophie aveva svelato che la sua dottoressa le avesse consigliato di stare a riposo perché sua figlia sarebbe stata già nella posizione giusta per nascere e che, probabilmente, sarebbe nata prima del previsto. Sophie non ha nascosto di essere più emozionata che mai per l’arrivo della bambina e ha confessato ai fan di avere qualche preoccupazione relativa al parto.

Il fidanzato Alessandro Basciano non ha mai smesso di starle accanto durante questi mesi e i due non vedono l’ora di poter finalmente conoscere la loro bambina. La coppia ha annunciato che, dopo la nascita della piccola Celine, convolerà a nozze. Nei mesi scorsi infatti Basciano aveva chiesto a Sophie di sposarlo donandole un prezioso anello di fidanzamento, e in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne presto di più.