Gino Sorbillo, pizzaiolo napoletano molto famoso, è tornato a far parlare di sé. Dopo la pizza all’ananas, ha deciso di lanciare la variante all’anguria. La polemica, neanche a dirlo, è scoppiata in un lampo.

Sorbillo lancia la pizza all’anguria: è polemica

Ancora una polemica per Gino Sorbillo. Il noto pizzaiolo, tramite il suo profilo Instagram, ha presentato una nuova prelibatezza: la pizza all’anguria. Dopo la variante all’ananas, che aveva fatto molto discutere salvo poi ricevere diversi apprezzamenti, è la volta del cocomero. Il maestro pizzaiolo riuscirà a sconfiggere le resistenze dei clienti?

L’annuncio di Gino Sorbillo

Nel video annuncio pubblicato su Instagram per lanciare la pizza all’anguria, Gino Sorbillo è in posa davanti alla famosa statua di Pulcinella in via dei Tribunali, a Napoli. Ha in mano un cocomero e al suo fianco c’è una ragazza che sventola un’ananas. A didascalia, si legge: “Non ti è bastata la pizza con l’ananas“.

Le critiche dei fan

Gino Sorbillo realizzerà davvero la pizza all’anguria oppure si tratta di una semplice strategia per far parlare di sé? Al momento, non è dato saperlo, ma la polemica ha già preso il via. Tra i tanti commenti al video annuncio si legge: “Per avere i mi piace e avere qualche seguito in più tra un po’ certa gente ci metterà anche la me**a sopra la pizza“, oppure “Gino dovresti pensare a cambiare il tuo comportamento e tornare all’originale pizza napoletana, per l’onore degli italiani“, o ancora “I social stanno rubando le personalità e i caratteri. Che brutta fine“.