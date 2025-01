La prima fase della nuova Champions League è giunta al termine. Il sorteggio per i playoff, che si giocheranno tra l’11 e il 12 febbraio (andata) e il 18 e 19 febbraio (ritorno), avrà luogo venerdì 31 gennaio a Nyon e verrà effettuato per coppie di squadre. Ecco come funziona, tutto quello che c’è da sapere e le possibili sfide secondo CHATGPT.

Sorteggio playoff Champions League, come funziona?

A Nyon, il sorteggio coinvolgerà sedici squadre, di cui tre italiane. Le squadre saranno suddivise in otto gruppi, con due formazioni per ciascuna urna. Le coppie verranno formate seguendo la classifica della fase a campionato, quindi la 9ª squadra incontrerà la 10ª, come nel caso dell’Atalanta e del Borussia Dortmund. Il sorteggio continuerà così fino alla 24ª posizione, occupata dal Bruges.

Il sorteggio inizierà con le squadre non teste di serie, ossia quelle classificatesi dal diciassettesimo posto in giù, tra cui la Juventus. Le non teste di serie giocheranno la partita di andata (l’11 o il 12 febbraio) in casa.

Il 21 febbraio, al termine dei playoff, avrà luogo un ulteriore sorteggio che coinvolgerà le prime 8 squadre classificate. Una tra la 1ª e la 2ª affronterà una delle vincitrici degli scontri tra la 15ª o 16ª e la 17ª o 18ª, e così via, fino a che la 7ª o 8ª non si scontrerà con la vincente tra la 9ª o 10ª e la 23ª o 24ª. Dopo questo sorteggio, sarà possibile definire l’intero tabellone fino alla finale.

Il sorteggio dei playoff di Champions League avrà luogo a Nyon venerdì 31 gennaio, con inizio fissato per le 12. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky, sul canale 200, su Prime Video e sarà visibile anche in chiaro su TV8. Sarà possibile seguirlo in streaming tramite Sky GO, NOW e Prime Video (per gli abbonati), ma anche sull’account YouTube ufficiale della Uefa.

Sorteggio playoff Champions League: i possibili incroci secondo ChatGPT

Ad aver chiuso nelle prime otto posizioni della classifica staccando così il pass per gli ottavi di finale sono state Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Leverkusen, Lilla e Aston Villa.

Ai playoff, invece, le formazioni classificate dal nono al 24esimo posto, vale a dire Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco, Milan, Psv Eindhoven, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lisbona e Bruges.

Secondo CHATGPT questi possono essere i possibili incroci e le relative analisi:

Possibili scontri nei playoff (dal 9° al 24° posto):

Atalanta – Sporting

Borussia – Bruges

Real Madrid – Manchester City

Bayern Monaco – Celtic

Milan – Feyenoord

PSV – Juventus

Paris Saint Germain – Monaco

Benfica – Brest

Da questi ultimi 8 che sono i PLAYOFF poi si possono delineare gli 8 ottavi di prima:

Liverpool (1ª) vs PSG (15ª) – Un incontro fra due squadre molto forti, con il Liverpool che sta facendo un’ottima stagione e il PSG che vuole tornare a essere protagonista in Europa.

Barcellona (2ª) vs Benfica (16ª) – Una sfida che vede da una parte il Barcellona in grande forma, dall’altra il Benfica che ha il potenziale per sorprendere.

Arsenal (3ª) vs Juventus (20ª) – A prima vista, l’Arsenal sembrerebbe essere la squadra favorita, ma una partita del genere ha sempre il potenziale per riservare sorprese, specialmente in un torneo come la Champions League.

Inter (4ª) vs Milan (13ª) – Probabilmente uno degli scontri più emozionanti per gli italiani.

Atletico Madrid (5ª) Real Madrid (11ª) – Una sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid sarebbe sicuramente un incontro elettrico e affascinante, non solo per la rivalità storica tra le due squadre, ma anche per le dinamiche tattiche che ne deriverebbero.

Bayer Leverkusen (6ª) Bayern Monaco (12ª) – Una sfida tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco sarebbe un incontro interessante e, soprattutto, molto combattuto, visto che entrambe le squadre sono di altissimo livello, sebbene con dinamiche diverse.

Lille (7ª) Atalanta (9ª) – Seppur con qualche differenza nel gioco e nelle esperienze a livello internazionale, entrambe hanno le carte in regola per mettere in difficoltà l’avversario.

Aston Villa (8ª) Borussia Dortmund (10ª) – Sebbene entrambe siano squadre di grande qualità, le differenze di mentalità calcistica, esperienza e filosofia di gioco potrebbero determinare l’esito della partita.