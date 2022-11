Sospiro di sollievo per Joe Biden, i Dem mantengono il controllo del Senato Usa con la vittoria della loro candidata Masto nello stato nel Nevada

Sospiro di sollievo per Joe Biden, i Dem mantengono il controllo del Senato Usa e la carta vincente per il presidente si chiama Catherine Cortez che è stata rieletta nello stato chiave. Il dato lo riporta l’Ansa: la democratica Catherine Cortez Masto è rieletta in Nevada.

Questo significa che con la sua vittoria arriva il dono più atteso dai democratici: il controllo del Senato degli Stati Uniti “insidiato” dai candidati repubblicani di Doanld Trump.

I Dem mantengono il controllo del Senato

A dirlo, alle 3.30 di stanotte, erano le proiezioni dei media americani. Cortez Masto ha mantenuto il seggio per i democratici, che in questo modo salgono a 50 seggi in Senato. Ad essi va aggiunto il voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris.

Con questo scenario i repubblicani restano fermi a 49 seggi quando ne resta uno da assegnare.

Il 6 dicembre match decisivo in Georgia

Quale? Quello della Georgia che sarà deciso al ballottaggio del prossimo 6 dicembre. Ed era proprio il Nevada lo Stato che avrebbe determinato la futura maggioranza al Senato degli Stati Uniti nelle cruciali elezioni di medio termine degli States. A questo punto ed al di là del risultato in Georgia resta il dato per cui la “valanga rossa” ipotizzata da molto media repubblicani non c’è stata.