SOUNDSTORM 2024: 5 artisti da non perdere

SOUNDSTORM è il più rilevante festival musicale che si svolga nella cosiddetta area MENA, acronimo per Middle East and North Africa. Va in scena a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, da giovedì 12 a sabato 14 dicembre 2024 con una line-up che ha come headliner Eminem, i Muse e Tyler The Creator, così come sono tantissimi i top dj in cartellone. Eccone cinque – anzi quattro più un duo – da non perdere.

AGENTS OF TIME – Da anni gli Agents of Time sono rinomati per la loro techno ricca di melodia ed atmosfera. Le loro tracce sono state pubblicate su etichette discografiche di riferimento quali Afterlife, Kompakt ed Ellum Audio, così come da tempo sono protagonisti sugli stage e nelle console dei principali club e festival in Europa, Medio Oriente e Americhe. Time Machine è il nome della loro etichetta discografica, “Colide” il titolo del loro singolo uscito ad ottobre per Tomorrowland Music, la label del festival belga.

(giovedì 12 dalle 23.30)

MISS MONIQUE – La dj e producer ucraina Miss Monique sa farsi sempre riconoscere per il suo sound che spazia tra progressive house, trance e techno che l’ha portata a suonare in festival del calibro di Tomorrowland ed Electric Daisy Carnival e ad essere resident all’Hï Ibiza nella serata Future Rave, per tacere delle sue release per label quali Drumcode ed Armada e per la sua etichetta discografica Siona Records. Tante le sue hit da dancefloor che da anni la accompagnano nei suoi set.

(venerdì 13 dalle 22.00)

NOORIYAH – Nata in Arabia Saudita, cresciuta in Giappone ed attualmente residente nel Regno Unito, dj, producer e presentatrice, Nooriyah ha saputo unire diverse culture e sonorità musicale dando vita ad uno stile tutto suo. Negli ultimi tempi si è distinta in particolare per il progetto londinese Middle Of Nowhere, che ha ospitato il suo debutto in Boiler Room arrivando a totalizzare in pochissimo tempo 5 milioni visualizzazioni. Per lungo tempo ha collaborato per BBC 4 e tutt’ora e coinvolta in diversi progetti audio-musicali.

(sabato 14 dalle 19.00)

PAWSA – Lo stile di PAWSA è davvero inconfondibile: una tech house fantasiosa contaminata da richiami old-school, così come i suoi set sanno spaziare con naturalezza tra generi, decenni e contesti differenti. Co-fondatore della etichetta Solid Grooves Records insieme a Michael Bibi, nel 2021 PAWSA è entrato nella classifica Alternative Top 100 DJs della rivista DJ Mag; sempre nello stesso anno si è aggiudicato i Best Of British Awards nella categoria Best Producer: negli ultimi due anni pochi dj sono cresciuti quanto lui.

(sabato 14 a mezzanotte)

SYREETA – Autentica, senza paura, inclusiva: questo molto altro è SYREETA, dj e producer che sta infrangendo ogni barriera, una dopo l’altra in particolare in qualità di resident di HE.SHE.THEY, serata che anche questa estate è andata in scena a Ibiza da sempre si caratterizza per la capacità di far sentire tutti a casa propria, senza alcun distinguo. Il suo stile musicale sfugge a qualsiasi facile catalogazione, la sua è una presenza che in ogni console e in ogni stage si sente sempre, senza se e senza ma.

(sabato 14 dalle 20.00)



foto d’apertura di LiveCoverage

foto Miss Monique di Lukespleasantworld

foto PAWSA di Gabriele Canfora per Lagarty Photo