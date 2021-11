Spagna, volo dal Marocco atterra alle isole Baleari: chiuso scalo per quattro ore

Un aereo dal Marocco è dirottato a Palma di Maiorca a causa di un presunto malore del passeggero. Una ventina di passeggeri si sarebbero dati alla fuga.

L’aeroporto di Palma di Maiorca è piombato nel caos dopo che un volo proveniente dal Marocco e diretto in Turchia è atterrato alle Isole Baleari a causa di un presunto malore accusato da un passeggero. Stando a quanto appreso, a seguito dell’atterraggio, circa una ventina di passeggeri si sarebbero dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Esperas en llegada a #Palma y posibles desvíos. Tráfico con destino a ese aeropuerto parado por seguridad. Al parecer ha aterrizado un vuelo y podría haber pasajeros de dicho vuelo deambulando por pistas y rodadura. #SafetyFirst pic.twitter.com/U07VBHMwzO — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) November 5, 2021

Volo atterra isole Baleari, le ipotesi

Stando a quanto appreso, non sarebbe chiaro il perché i passeggeri si siano dati alla fuga. La testata spagnola El-Pais, a questo proposito, ha reso noto che gli inquirenti avrebbero ipotizzato che si sia trattato di un sistema per permettere ai passeggeri di fare ingresso illegalmente in Spagna.

Volo atterra isole Baleari, il passeggero è stato arrestato

Il passeggero che avrebbe accusato il malore, una volta trasferito in ospedale, è stato dichiarato in salute. Le autorità locali avrebbero dunque messo in stato di arresto l’uomo che sarebbe dunque stato accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Volo atterra isole Baleari, arrestate cinque persone

Sempre secondo quanto riporta il Quotidiano El Pais, sarebbero cinque le persone che sarebbero state arrestate.

Tra i passeggeri riusciti a fuggire, uno avrebbe accompagnato l’uomo in ospedale. Nel frattempo a seguito della vicenda circa tredici voli diretti a Palma di Maiorca sono stati fatti dirottare. Circa sedici voli invece, hanno annunciato le autorità aeroportuali, avrebbero avuto dei ritardi. L’aeroporto spagnolo è stato chiuso per circa 4 ore.