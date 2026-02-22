Sparatoria a Mar-a-Lago, slitta la chiusura del fondo FRI-Tur e Francesco Giovannelli guida Borgo Monchiero

L’articolo riunisce tre sviluppi distinti ma rilevanti: un episodio di sicurezza nazionale negli Stati Uniti legato alla residenza privata dell’ex presidente, una decisione amministrativa italiana che modifica le tempistiche di un fondo destinato al settore turistico e la nomina di un manager per l’apertura di un resort di charme nelle Langhe.

Ogni tema ha implicazioni diverse: sicurezza pubblica e investigazioni, sostegno agli investimenti turistici e strategia di ospitalità per un marchio internazionale.

Incidente al perimetro di Mar-a-Lago: i fatti

Secondo le autorità statunitensi, un uomo nei suoi venti è stato colpito a morte dopo aver tentato di oltrepassare il confine protetto della residenza di Mar-a-Lago. La Secret Service ha dichiarato che l’individuo era in possesso di un fucile a canna corta e di un contenitore di carburante al momento dell’approccio alla porta nord della tenuta; l’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto intorno all’1:30 della notte. L’episodio è stato gestito da agenti della Secret Service insieme a un vice dello Palm Beach County Sheriff’s Office, che hanno affrontato il sospetto fino all’uso della forza letale.

Contesto e indagini

Le indagini sono affidate congiuntamente all’FBI, alla Secret Service e alla polizia della contea di Palm Beach per chiarire le motivazioni, la dinamica e l’eventuale percorso che ha portato l’uomo sul luogo. Le autorità hanno riferito che la persona proviene dal North Carolina e che la sua famiglia lo aveva denunciato come scomparso pochi giorni prima: secondo quanto ricostruito, avrebbe lasciato lo stato muovendosi verso sud e, durante il viaggio, si sarebbe procurato l’arma.

Implicazioni per la protezione di figure pubbliche

Il caso si inserisce in una serie di minacce e tentativi contro la stessa figura politica: negli ultimi anni sono emersi complotti e azioni violente mirate all’ex presidente, compresa la condanna all’ergastolo di un uomo che aveva pianificato un omicidio in un campo da golf e un attacco in una manifestazione in cui un colpo ha sfiorato l’orecchio del leader e un partecipante è rimasto ucciso. Questi eventi hanno portato a una revisione delle misure di sicurezza e a una maggiore attenzione sulle procedure di prevenzione e risposta.

FRI-Tur: proroga del termine per la fine lavori

In Italia, le commissioni competenti della Camera hanno approvato una proroga che sposta dal 30 marzo al 30 giugno il termine per completare i lavori ammessi al FRI-Tur, il fondo rotativo dedicato agli investimenti nel settore turistico. Il fondo, promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia, prevede risorse nell’ambito del Pnrr per sostenere progetti di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale negli esercizi ricettivi.

Motivazioni e reazioni del settore

La decisione è stata accolta positivamente dagli operatori alberghieri, che hanno lamentato ritardi nelle istruttorie e difficoltà burocratiche che hanno rallentato l’esecuzione dei progetti. Confindustria Alberghi ha definito la proroga «necessaria» per permettere alle imprese di completare gli investimenti strategici, auspicando inoltre un’accelerazione nelle procedure di controllo ed erogazione delle risorse previste dal fondo.

Borgo Monchiero Heritage: Francesco Giovannelli a capo del progetto

Atmosphere Core rafforza la sua presenza in Europa con l’apertura imminente del Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere nelle Langhe, affidando la direzione generale a Francesco Giovannelli. Con oltre quindici anni di esperienza nella gestione alberghiera in regioni come Piemonte e Toscana, Giovannelli guiderà il lancio operativo del resort, curando l’integrazione tra patrimonio storico e offerta di ospitalità contemporanea.

Il resort e la visione gestionale

Il complesso, ricavato da un monastero del XVIII secolo costruito nel 1773 e restaurato con attenzione al patrimonio, ospiterà diciannove camere ricavate dalle antiche celle, una cappella privata, un ristorante con cucina locale, una piscina panoramica e un’area wellness. Giovannelli ha sottolineato l’obiettivo di trasformare il valore storico e artistico del luogo in un’esperienza tangibile per gli ospiti, puntando su eccellenza operativa e autenticità dell’offerta.

Questi tre aggiornamenti mostrano la varietà delle notizie che incidono sulla sicurezza internazionale, sulle politiche di sostegno all’economia turistica e sulle dinamiche imprenditoriali dell’ospitalità. Ogni sviluppo richiede attenzione: dalle indagini in corso negli Stati Uniti alle scelte di politica economica in Italia, fino alle strategie manageriali che plasmano l’accoglienza di lusso basata su patrimonio e sostenibilità.