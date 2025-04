Il dramma di una notte di violenza

La sparatoria avvenuta a Monreale ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando tre giovani senza vita e molti altri feriti. Tra questi, un ragazzo ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua esperienza ai microfoni di Tgcom24. Attualmente ricoverato in ospedale, il giovane ha descritto i momenti concitati che hanno preceduto il suo ferimento, sottolineando come si sia trovato nel bel mezzo di una situazione caotica e pericolosa.

Un racconto di paura e confusione

“Non ho partecipato a una rissa, mi sono ritrovato nella confusione e mi hanno sparato in testa”, ha dichiarato il ragazzo, evidenziando la sua impotenza di fronte a un evento così tragico. La sua testimonianza offre uno spaccato della realtà che molti giovani vivono, dove la violenza può esplodere in un attimo, trasformando una serata apparentemente normale in un incubo. “C’era tanta confusione, non ho visto chi ha sparato, ho solo sentito i colpi”, ha aggiunto, rievocando i momenti drammatici che hanno preceduto il suo ferimento.

Richiesta di giustizia e solidarietà

Nonostante il trauma subito, il giovane ha voluto esprimere le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, mostrando una grande umanità in un momento così difficile. “Chiedo giustizia per loro e per me stesso”, ha affermato, sottolineando l’importanza di fare luce su quanto accaduto. La sua richiesta di giustizia risuona come un appello collettivo per una maggiore sicurezza e per la prevenzione di simili episodi di violenza. La comunità di Monreale si trova ora a fare i conti con una realtà dolorosa, ma la testimonianza di questo giovane rappresenta anche un segnale di speranza e resilienza.