Sparatoria a Udine: identificato e arrestato il principale sospettato

Martedì sera, un violento scontro a fuoco ha scosso la tranquilla via della Roggia a Udine, lasciando quattro persone ferite. La polizia ha subito avviato le indagini, che hanno portato all’arresto di Luca Levacovich, un uomo di 42 anni, accusato di tentato omicidio plurimo. Durante l’udienza di convalida, Levacovich ha scelto di non rispondere alle domande del giudice, risultando così in custodia cautelare in carcere.

Le dinamiche della sparatoria

La sparatoria è avvenuta nell’ambito di una faida tra due famiglie rom, gli Hudorovic e i Levacovich, che affonda le radici in questioni di onorabilità e tradizioni culturali. Secondo le prime ricostruzioni, il conflitto è esploso a causa della violazione delle regole sul lutto e delle celebrazioni matrimoniali, ritenute inadeguate dai membri della comunità rom. Le ferite riportate dai coinvolti, tra cui un colpo al femore per Alberto Hudorovic e ferite all’addome per altri, hanno messo in luce la gravità della situazione.

Le conseguenze della faida

Il lutto all’interno della cultura rom è un periodo sacro che può durare da sei mesi fino a tre anni, durante i quali le celebrazioni sociali sono vietate. La violazione di queste norme ha innescato una rottura tra i due clan, che si erano già trovati in conflitto in passato. Questo evento ha riacceso tensioni latenti, portando a un’escalation di violenza. I testimoni oculari hanno riferito di aver visto Levacovich armato, suggerendo che la situazione fosse già tesa prima dell’incidente.

Indagini in corso e reazioni della comunità

Le indagini proseguono con la polizia che cerca di chiarire la dinamica esatta della sparatoria. Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza e interrogando i presenti per raccogliere ulteriori prove. L’analisi dei bossoli trovati sulla scena sarà cruciale per comprendere quanti colpi siano stati sparati e quali armi siano state utilizzate.

Il ruolo della comunità rom

La comunità rom di Udine è profondamente colpita da questo incidente, che getta una ombra sul rispetto delle tradizioni e delle norme culturali. Le famiglie coinvolte si ritrovano a dover affrontare non solo le conseguenze legali ma anche un clima di paura e sfiducia. La speranza è che questo tragico evento possa servire come monito per prevenire futuri conflitti interni e per promuovere un dialogo costruttivo tra le diverse parti.