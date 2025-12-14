Sparatoria alla Brown University: gli ultimi aggiornamenti

Un tragico evento ha colpito la Brown University, lasciando sul campo due vittime e numerosi feriti. Ecco cosa è accaduto.

Un grave episodio di violenza ha colpito la Brown University nel Rhode Island, precisamente a Providence, dove si è verificata una sparatoria nei pressi della Facoltà di Ingegneria. Questo incidente ha provocato la morte di due persone e ha lasciato almeno venti feriti, alcuni dei quali versano in condizioni critiche. Nonostante la rapidità delle forze dell’ordine nell’intervenire, la situazione ha generato un clima di paura tra gli studenti e il personale universitario.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso il suo cordoglio tramite un post sui social media, confermando di essere stato informato della sparatoria e promettendo il supporto dell’FBI. Tuttavia, inizialmente ha diffuso informazioni errate riguardo all’arresto del sospetto, che in seguito è stato smentito dalle autorità.

Dettagli dell’incidente

La sparatoria è avvenuta sabato pomeriggio, in coincidenza con il secondo giorno di esami finali del semestre autunnale. Gli studenti erano affollati nei corridoi dell’università, quando sono stati uditi i primi colpi di arma da fuoco provenienti dall’edificio Barus & Holley, sede della Facoltà di Ingegneria. Secondo le prime ricostruzioni, il presunto assalitore è descritto come un uomo vestito di nero, ma la sua identità rimane sconosciuta e le autorità stanno lavorando per individuarlo attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza.

La reazione delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine, inclusa l’FBI, hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca dell’assalitore, concentrando le loro risorse nei pressi del campus. Il vicecomandante della polizia di Providence, Timothy O’Hara, ha dichiarato in conferenza stampa che l’indagine è ancora in corso e che non ci sono arresti confermati al momento. Gli studenti sono stati invitati a rimanere al riparo, chiudendo a chiave le porte delle loro aule e silenziando i telefoni. La situazione di lockdown ha creato un clima di ansia, mentre molti studenti cercavano di rassicurare i propri familiari.

Il bilancio delle vittime

Secondo le autorità locali, il bilancio attuale è di due morti e otto feriti in condizioni critiche, con altri feriti che potrebbero non essere stati colpiti direttamente dai proiettili. I soccorsi sono stati tempestivi, e diversi studenti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali vicini. La comunità accademica è in lutto per la tragedia e molti si interrogano sulla crescente violenza armata che ha colpito le università americane negli ultimi anni.

Le dichiarazioni ufficiali

In un comunicato, il sindaco di Providence, Brett Smiley, ha confermato la gravità della situazione e ha esortato i cittadini a rimanere vigili. Ha inoltre ringraziato le forze dell’ordine per il loro intervento rapido e decisivo. Anche Trump ha esortato la popolazione a pregare per le vittime e le loro famiglie, sottolineando la necessità di affrontare il problema della violenza armata negli Stati Uniti.

Questo tragico episodio alla Brown University solleva interrogativi profondi sulla sicurezza nei campus universitari e sull’epidemia di sparatorie che ha colpito il paese. Mentre le indagini sono in corso, la comunità universitaria si stringe attorno alle vittime e ai loro cari, sperando in risposte e giustizia.