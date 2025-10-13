Un grave episodio di violenza ha scosso l’isola di St. Helena, in Carolina del Sud. Al Willie’s Bar and Grill, locale molto frequentato e noto per la cucina ispirata alla cultura Gullah Geechee, un uomo ha aperto il fuoco tra la folla, provocando un bilancio tragico. Centinaia di clienti e residenti si sono trovati improvvisamente nella sparatoria, cercando rifugio nei negozi e nelle abitazioni circostanti mentre le autorità intervenivano sul posto.

Sparatoria in Carolina del Sud: indagini in corso e testimonianze

Secondo le autorità locali, l’episodio è ancora oggetto di indagine e al momento non è chiaro se la sparatoria sia stata casuale o mirata. L’ufficio dello sceriffo sta cercando possibili sospetti, ma non ha fornito ulteriori dettagli sul movente o sulle circostanze precise.

Testimoni hanno raccontato di aver udito colpi molto rapidi, simili a quelli di un mitragliatore, mentre alcuni dipendenti del bar hanno riferito di aver percepito numerosi spari. Il Willie’s Bar and Grill, noto per la cucina ispirata alla cultura Gullah Geechee, accoglie i clienti diffondendo lo spirito caloroso di questa tradizione culturale, le cui radici risalgono ai discendenti degli Africani ridotti in schiavitù lungo la costa sud-orientale degli Stati Uniti.

Sparatoria in Carolina del Sud: notte di paura in un bar affollato, morti e feriti

Almeno quattro persone hanno perso la vita e venti sono rimaste ferite in una sparatoria verificatasi nella notte tra sabato e domenica sull’isola di St. Helena, in Carolina del Sud. L’episodio è avvenuto al Willie’s Bar and Grill, un locale molto frequentato della zona, dove centinaia di clienti erano presenti al momento dell’attacco.

L’intervento dei vice sceriffi dell’ufficio dello sceriffo della contea di Beaufort è stato richiesto subito dopo le segnalazioni di colpi di arma da fuoco. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una folla numerosa e diverse persone ferite; molte altre si erano rifugiate nei negozi e nelle abitazioni circostanti per mettersi in salvo. Tra i feriti, quattro versano in condizioni critiche.