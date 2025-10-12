Tragedia negli Usa, dove c’è stata una sparatoria al termine di una partita di football in Mississippi: ci sono morti e feriti.

Usa, sparatoria dopo una partita di football in Mississippi

A Leland, piccola città della regione del Delta del Mississippi (Usa), al termine di una partita di football per l’homecoming c’è stata una sparatoria.

A riferirlo il Senatore dello Stato, Derrick Simmons, dichiarando che la sparatoria è avvenuta nel centro cittadino, dove le persone si erano radunate dopo la partita intorno alla Mezzanotte. Al momento, come riporta la Bbc, nessun sospettato è stato fermato, ma è caccia al responsabile. Le parole del sindaco, John Lee: “non siamo una città violenta, un evento così non è mai successo in questa città.“

Usa, sparatoria dopo una partita di football in Mississippi: il bilancio è drammatico

Nella sparatoria di ieri a Leland, nello Stato del Mississippi, in Usa, sono morte 4 persone, mentre una ventina sono rimaste ferite. Tra di loro, quattro sono state trasportate in ospedale a Greenville, per poi essere trasferite in aereo in un ospedale più grande a Jackson, la capitale dello Stato, dove attualmente si trovano in gravissime condizioni. Il Senatore Simmons ha parlato di “violenza senza senso“.