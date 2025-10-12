Paura in Germania, a Giessen, nello Stato Federale dell’Assia. Nella piazza del mercato è stata infatti segnalata una sparatoria, diversi i feriti, assalitore in fuga.

Terrore a Giessen, in Germania, nello Stato Federale dell’Assia dove un uomo, nel pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre 2025, ha aperto il fuoco in una agenzia di scommesse nella piazza del mercato della cittadina.

La Bild ha reso noto che, nella sparatoria, sono rimaste ferite tre persone, mentre l’assalitore si è dato alla fuga. Subito è partita la caccia dal parte della Polizia che ha, inoltre, rassicurato i cittadini sull’assenza di pericoli, nonostante il responsabile non fosse ancora stato catturato.

Paura a Giessen, sparatoria in centro: catturato l’assalitore

L’uomo che, intorno alle ore 15.00 di ieri, sabato 11 ottobre 2025, ha aperto il fuoco all’interno di una agenzia di scommesse a Giessen, nello Stato Federale dell’Assia, in Germania, provocando il ferimento di ben tre persone, si è subito dato alla fuga. La polizia ha cominciato a cercarlo per la città, riuscendo a catturalo poche ore dopo. Al momento non si conoscono i motivi del folle gesto da parte dell’uomo. Le indagini sono tutt’ora in corso da parte delle autorità tedesche.