Shock a Herdecke, in Germania, dove la neosindaca dell’SPD, Iris Stalzer, è stata aggredita e accoltellata. La polizia ha immediatamente avviato una caccia all’uomo, mentre la comunità locale è sotto choc per un attacco che scuote la scena politica locale e nazionale.

Accoltellata la neosindaca di Herdecke: Iris Stalzer in gravi condizioni

La nuova sindaca di Herdecke, nel Land tedesco del Nordreno-Vestfalia, Iris Stalzer, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione oggi, martedì 7 ottobre.

Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano Bild, la politica dell’SPD, 57 anni, è stata trovata gravemente ferita dal figlio nella loro casa nel quartiere Herrentisch. Stalzer avrebbe riportato numerose lesioni all’addome e alla schiena e, al momento del ritrovamento, era ancora cosciente, riferendo al familiare di essere stata aggredita in strada da più uomini. Le autorità sanitarie l’hanno immediatamente trasportata in ospedale, dove i medici lottano per salvarle la vita.

Accoltellata la neosindaca di Herdecke: è caccia ai responsabili

La polizia tedesca ha lanciato una caccia ai sospetti e una squadra specializzata in omicidi dovrebbe presto occuparsi delle indagini. Non è ancora chiaro se l’aggressione abbia motivazioni politiche, considerata la recente elezione della Stalzer, avvenuta lo scorso 28 settembre.

La notizia ha scosso la scena politica nazionale: il cancelliere Friedrich Merz ha commentato su X, definendo l’atto “efferato” e sottolineando che è necessario fare rapidamente chiarezza su quanto accaduto.

“Temiamo per la vita della sindaca designata Iris Stalzer e speriamo in una sua completa guarigione. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari”.