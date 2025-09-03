Paura a Chioggia: una turista è stata accoltellata in strada da un giovane, bloccato dalle forze dell’ordine nelle scorse ore. La donna, soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, aveva con sé un cane di cui al momento si sono perse le tracce.

Turista accoltellata a Chioggia: le parole del sindaco

Lunedì 1° settembre, poco dopo le 23, nelle vie di Sottomarina di Chioggia, una turista tedesca di trent’anni è stata brutalmente accoltellata mentre portava a spasso il proprio cane.

L’aggressore, con il volto coperto da un casco, l’ha sorpresa alle spalle e ha inferto numerosi fendenti al volto, al collo e alle spalle.

“A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo la più sincera vicinanza e solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore e paura. Chioggia non è questa: la nostra è una città ospitale e accogliente, che non accetta né tollera simili episodi di brutale violenza, capaci non solo di mettere a rischio la vita umana, ma anche di ferire l’immagine di una comunità intera”, ha dichiarato il primo cittadino Mauro Armelao.

Turista accoltellata a Chioggia: fermato un giovane

Le grida della donna hanno attirato i residenti, che sono accorsi e hanno permesso l’arrivo tempestivo dei soccorsi. La vittima, originaria della Polonia e residente in Germania, era giunta in città da poche ore insieme al compagno e al figlio dodicenne di lui per trascorrere le vacanze. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Chioggia, è stata ricoverata in rianimazione: le sue condizioni sono gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Nella serata di ieri, martedì 2 settembre, i carabinieri hanno individuato un 25enne di Sottomarina, condotto in caserma per essere ascoltato.

Turista accoltellata a Chioggia: si cerca il cane della vittima

Nel frattempo, oltre a far luce sui motivi dell’attacco, le autorità sono impegnate nella ricerca del cagnolino della vittima, Lucky, di cui si sono perse le tracce subito dopo l’accoltellamento. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale sarebbe fuggito per lo spavento durante l’aggressione.