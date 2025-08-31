Un gesto eroico per mettere in salvo i suoi figli prima di scomparire, inghiottito dalle acque del lago. É quello compiuto pochi giorni da un turista tedesco di origini italiane, Sergio Corsano, il cui corpo è stato trovato nelle scorse ore dai sommozzatori dopo lunghe ed ininterrotte ricerche. Cinque giorni dopo l’incidente e l’allarme lanciato a 118 e vigili del fuoco dopo che è risultato disperso.

Disperso nel lago di Como, il corpo trovato dopo 5 giorni di ricerche

Il 55enne Sergio Corsano si era reso conto che i suoi due figli erano in difficoltà nelle acque lacustri e senza esitazione si era tuffato per salvarli. Purtroppo il turista tedesco di origini italiane è finito sott’acqua nello specchio di lago tra i comuni di Dorio e Domaso (Como) e subito sono stati allertati i soccorsi per iniziare le ricerche.

Per cinque giorni è risultato disperso fino all’annuncio arrivato nelle ultime ore: le squadre di ricerca hanno individuato il corpo a 220 metri di profondità e lo hanno recuperato. Gli accertamenti del caso verranno condotti dalle autorità e per tale motivo la salma è stata messa loro a disposizione.

Alle ricerche hanno lavorato i vigili del fuoco, che hanno operato anche con uno speciale drone sottomarino chiamato Rov che viene comandato dalla superficie mediante un cavo e che viene impiegato per effettuare ricerche e recuperi in acqua. Alle operazioni hanno lavorato anche gli uomini della guardia costiera oltre a molti volontari.