Si stavano allenando quando un veicolo in transito a forte velocità li ha travolti. É quanto accaduto a due runner alle porte di Roma: l’incidente si è infatti verificato sulla Laurentina, la strada provinciale che collega la frazione di Ardea, Tor San Lorenzo, alla Capitale. Le ambulanze sono intervenute rapidamente dopo la segnalazione dei testimoni, ma l’epilogo è stato tragico.

Runner investiti sulla Laurentina, auto a forte velocità li travolge

I coinvolti sono due runner, due persone che stavano facendo jogging quando un’auto a velocità sostenuta li ha investiti scagliandoli a terra. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente alla guida potrebbe aver perso il controllo della vettura proprio in virtù dell’elevata velocità ma le indagini in tal senso proseguono per chiarire la dinamica dei fatti ed accertare eventuali responsabilità.

Le conseguenze dell’incidente avvenuto in via Severiana nel pomeriggio del 30 agosto sono state tragiche: una delle due persone è deceduta, morta sul colpo secondo quanto accertato dai soccorritori giunti in loco in una manciata di minuti. Il runner sarebbe stato infatti centrato in pieno, troppo gravi le ferite riportate. L’altra persona, rimasta ferita, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Il conducente del veicolo è stato fermato dai carabinieri ed identificato. Le indagini sono state avviate dalla polizia locale di Ardea.