Tragedia nel Veronese: un giovane di soli 16 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio. Lo schianto, che ha visto coinvolti il suo scooter e un trattore, non ha lasciato scampo al ragazzo, lasciando sotto choc la comunità locale.

Secondo incidente mortale in poche ore nel Veronese

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, il Veronese è stato teatro di un nuovo tragico incidente stradale, il secondo in poche ore dopo la morte di un motociclista ventenne nella Bassa. Questa volta a perdere la vita è stato un ragazzo di 16 anni, residente nella zona, rimasto coinvolto in uno schianto tra la sua moto da trial e un trattore con rimorchio carico d’uva ad Azzago, frazione di Grezzana.

Dramma nel Veronese: 16enne morto nello schianto tra scooter e trattore

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava risalendo via Praro quando, arrivato in corrispondenza di una strettoia, si è scontrato frontalmente con il trattore che procedeva in senso opposto. L’adolescente sarebbe rimasto intrappolato tra il mezzo agricolo e il muro di cinta, mentre l’autista del trattore, insieme ad alcuni residenti, ha subito cercato di prestare soccorso.

Nonostante l’intervento tempestivo del 118 con automedica ed elicottero, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Lo stesso conducente del trattore, colto dallo shock per l’accaduto, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi, necessari a chiarire con precisione la dinamica dello schianto.