Napoli, non dorme mai davvero come tante grandi città. Tra le stradine strette del quartiere Vicaria-Mercato, la scorsa notte, tra le 2.30 e le 2.45, è successo qualcosa che nessuno avrebbe voluto leggere sui giornali. Una donna, sorpresa dal marito armato di coltello, ha reagito. Un attimo di terrore, un gesto di difesa… e in quella violenza improvvisa si è consumata una tragedia, l’omicidio a Napoli ora è al vaglio degli inquirenti.

Omicidio a Napoli, cosa è accaduto nel quartiere Vicaria-Mercato?

Secondo quanto ricostruito finora, la donna, sotto shock, è riuscita a difendersi. Un momento di terrore, un attimo di lotta, sembrerebbe essersi dovuta difendere dall’aggressione del marito che l’ha sorpresa con un coltello. E’ rimasto accoltellato, senza scampo. Quali le dinamiche? Il silenzio della notte è stato rotto dalle urla, e dalla necessità immediata di soccorso. La signora ha chiamato il 112. In pochi minuti le pattuglie della Polizia di Stato, dell’Upg e del commissariato Decumani, erano già in via Sant’Arcangelo a Baiano. Lì, tra le case antiche e le luci dei lampioni, si è consumato l’incontro tra vittime e carnefici, tra dolore e legge. La vicenda è ora trattata come un possibile omicidio a Napoli, con le indagini affidate alla Squadra Mobile.

La donna è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini. Ricoverata in codice rosso, non è in pericolo di vita, ma il trauma della donna resta. La sua versione dei fatti è ora al vaglio della Squadra Mobile e della Procura di Napoli. Al momento si parla solo di circostanze, di difesa, di una relazione che si è trasformata in tragedia. I vicini raccontano di litigi, ma nessuno avrebbe immaginato che potesse finire così.

Napoli, le indagini per chiarire le dinamiche dell’omicidio

La vicenda riporta al centro il tema della violenza domestica e della difesa personale. Non è semplice giudicare chi sopravvive, chi reagisce, chi subisce, chi si è difeso. In via Sant’Arcangelo, le luci dei lampioni illuminano ancora i segni della notte, le porte chiuse, il silenzio pesante… La polizia continua a raccoglire elementi, verificare testimonianze, cercare di dare ordine e fare chiarezza con le indagini…

La città si interroga. Come può una coppia arrivare a questo punto? Omicidio a Napoli, sì, ma non freddo, calcolato. È un omicidio che nasce dalla paura, dalla difesa, dalla rabbia improvvisa? Al momento gli inquirenti ne stanno verificando le dinamiche.