Sparatoria durante partita di football negli Stati Uniti: almeno 4 feriti

Grande panico durante una partita di football in corso negli Stati Uniti a Mobile, in Alabama. Sono quattro le persone ferite, una è grave.

Momento molto teso a Mobile, in Alabama (Stati Uniti), per una sparatoria avvenuta durante una partita di football. L’episodio è accaduto davanti al Ladd-Peebles Sports and Entertainment Complex. La notizia è stata riportata da NBC News.

In quel momento nello stadio si stava svolgendo la partita liceale di football tra la formazione della Williamson High School e quella della Vigor High School. L’episodio è accaduto intorno alle ore 22 di venerdì 15 ottobre 2021. Il bilancio parla di quattro persone ferite: una sarebbe grave. La sparatoria è avvenuta sulla rampa d’uscita fuori dallo stadio a poco dal termine dell’incontro.

I feriti sono tre uomini e una donna. La gara è stata sospesa per consentire la messa in sicurezza dei presenti e fermare uno o più autori del gesto. Secondo la polizia potrebbe essere una sola persona ad aver dato via alla sparatoria, ma al momento non ci sarebbero indicazioni ufficiali in tal senso. La notizia dello stop del match è stata data da Paul Prince, capo della polizia locale.

Nessun colpo è stato esploso all’interno dello stadio. Momenti di panico comunque all’interno dello stadio Ladd-Peebles di Mobile. Due dei feriti sarebbero minorenni. Dopo aver udito gli spari, gli spettatori sarebbero fuggiti verso le uscite: giocatori invece a terra per motivi di sicurezza. Ecco intanto un video che mostra la reazione dei giocatori in campo dopo quanto udito.