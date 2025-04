Un’operazione che si trasforma in scontro

Un’operazione di routine dei Carabinieri nel Salernitano si è trasformata in un drammatico conflitto a fuoco. I militari, impegnati a controllare la zona, hanno tentato di fermare un veicolo sospetto, ma i tre occupanti, di nazionalità straniera, hanno deciso di non fermarsi e di tentare la fuga. Questo gesto ha innescato una serie di eventi che hanno portato a una sparatoria, con un uomo gravemente ferito e ricoverato in prognosi riservata.

Il tentativo di fuga e le conseguenze

Secondo le ricostruzioni, i tre uomini non solo hanno ignorato il posto di blocco, ma hanno anche cercato di investire uno dei Carabinieri presenti. Questo comportamento ha costretto i militari a rispondere con il fuoco, culminando in un conflitto che ha visto uno dei fuggitivi colpito e attualmente in condizioni critiche presso l’ospedale di Polla. Gli altri due uomini sono stati prontamente arrestati e ora sono sotto interrogatorio.

Indagini in corso su una possibile banda di ladri

I Carabinieri stanno ora indagando per capire se i tre uomini facciano parte di una banda di ladri specializzata in furti di appartamento. La loro condotta sospetta e il fatto che viaggiassero su un veicolo rubato hanno alimentato i sospetti delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso e si stanno raccogliendo ulteriori prove per chiarire la dinamica dei fatti e il possibile coinvolgimento di altri complici.