Spazio, la Cina si prepara a lanciare un nuovo equipaggio sulla Tiangong

Jiuquan (Cina), 24 apr. (askanews) – La Cina si prepara a lanciare nello Spazio un nuovo equipaggio di tre taikonauti per la Stazione Spaziale Tiangong come parte dell’ambizioso programma della Cnsa che punta a inviare un equipaggio umano sulla Luna entro il 2030. Il lancio è programmato per la serata di giovedì 25 aprile.

La missione è la Shenzhou-18, a guidarla il veterano Ye Guangfu, pilota sperimentatore e taikonauta che ha già una missione spaziale all’attivo nel 2021. Con lui due taikonauti alla loro prima missione, Li Cong e Li Guangsu.

“Per me, tornare nello Spazio è un nuovo inizio – ha detto il comandante – in più di due anni, oltre a completare vari corsi di riabilitazione il più presto possibile, la cosa più importante è stata tornare con l’addestramento allo stato fisico e mentale idoneo alla missione. Attualmente la Tiangong ha una configurazione completamente nuova per me e il numero di compiti, la complessità e le difficoltà operative sono aumentate significativamente. Come comandante che guiderà due nuovi compagni di squadra ad andare nello Spazio, il mio compito è rafforzare la gestione della missione, la collaborazione Spazio-Terra e l’integrazione del team, sono tutte sfide nuove per me. Ma di fronte alle sfide, i miei due compagni di squadra e io, così come l’intero team aerospaziale, siamo assolutamente preparati. Siamo pienamente fiduciosi di completare questa missione al meglio”.

L’equipaggio della Shenzhou-18 sostituirà i colleghi della missione Shenzhou-17 inviati sulla Tiangong a ottobre. Completata nel 2022 la Stazione spaziale cinese – simile alla Stazione Spaziale Internazionale ma più piccola – è costantemente abitata da equipaggi di almeno 3 taikonauti che svolgono in orbita esperimenti e ricerche scientifiche in microgravità.