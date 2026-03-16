Sport: Burlando (Bancomat), ‘aiutare i giovani ad uscire di casa è valore fondamentale’

“Siamo molto contenti di essere qui e di avere supportato questa iniziativa di Sport e Salute. E’ il primo di più di 80 interventi di riqualificazione urbana, di spazi che aggregano la comunità. Bancomat non è presente solo all'interno delle grandi città: siamo presenti nelle tasche di 30 mi...

“Siamo molto contenti di essere qui e di avere supportato questa iniziativa di Sport e Salute. E’ il primo di più di 80 interventi di riqualificazione urbana, di spazi che aggregano la comunità. Bancomat non è presente solo all’interno delle grandi città: siamo presenti nelle tasche di 30 milioni di italiani e vogliamo essere presenti sul territorio. Lo sport per noi è molto importante ed essere vicino ai giovani, aiutandoli a uscire di casa e aggregarsi, per noi è un valore fondamentale in cui crediamo molto”. Con queste dichiarazioni, Fabrizio Burlando, amministratore delegato di Bancomat, è intervenuto alla presentazione a Cologno Monzese di “Sport Illumina”, l’iniziativa ideata da Sport e Salute e promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

https://www.youtube.com/watch?v=sWfl7JkNUTk