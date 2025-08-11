Lutto nel mondo del basket, è morta a soli 44 anni Paola Mauriello, ex campionessa azzurra: era malata da tempo.

Sport in lutto: l’ex campionessa Paola Mauriello è morta a 44 anni

Basket in lutto, è morta a soli 44 anni Paola Mauriello. Ex cestista, ha vinto lo scudetto e una Supercoppa con il Napoli Vomero e con la Nazionale Azzurra ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2009.

Paola è morta all’ospedale di Pescara dopo una lunga malattia, circondata dall’affetto dei suoi cari, in primis il marito Antonello e il figlio Luciano. I funerali si terranno oggi, lunedì 11 agosto alle ore 17.00 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti.

Chi era Paola Mauriello

Paola Mauriello è morta all’età di 44 anni dopo una lunga malattia. Era nata a Benevento, aveva giocato in Serie A di Basket con Napoli Vomero, Faenza e Ragusa, Ribera e Basket Parma. Nella Fip aveva anche la delega al movimento femminile. Le parole del presidente della Fip Abruzzo Francesco Di Girolamo: “Sono affranto. Paola era una campionessa che dopo la carriera si era messa a disposizione delle giovani generazioni e lavorava con noi dal 2020, essendo al suo secondo mandato. Ha avuto l’enorme merito di essere un duplice punto di riferimento per tutti noi, perché è riuscita a trasmettere grandi valori ai giovanissimi, forte della sua carriera di primo piano come giocatrice e nel contempo essere un inesauribile bacino di idee e volontà nel nostro consiglio Regionale. L’esempio di Paola resterà per sempre con noi di Fib Abruzzo e con tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di condividere con lei un pezzo di percorso sulla strada del basket.”