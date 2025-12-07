Dario Costa, studente messinese, salito alla ribalta della cronaca per la denuncia al Ponte sullo Stretto ha deciso di querelare il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Era salito alla ribalta della cronaca il caso dello studente messinese che aveva denunciato la politica del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, presente a Messina per promuovere l’opera di costruzione del Ponte sullo Stretto, caso politico simbolo degli ultimi 20 anni di politica italiana, ora il giovane ha fatto un grande passo.

Il video modificato e caricato da Salvini

Il nuovo capitolo di questo caso mediatico arriva a seguito di un video pubblicato sui social da Matteo Salvini, video che è stato modificato rallentando le parole del giovane e modificandole.

Quello che ne è risultato, come riporta anche IlGiornalediSicilia.it è la frase del ragazzo – “Il ponte sullo stretto è un atto delinquenziale“.

A seguito di ciò lo studente ha subito minacce ed ingiurie via social ed ha deciso di dire basta a questo comportamento.

La querela al ministro, il post social

Dario Costa ha quindi optato per querelare il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Costa ha infatti spiegato su Instagram la motivazione dietro questa scelta – “Ho subito una gogna mediatica. La mia battaglia è contro un sistema malato, non diretta a Salvini”.

La querela è quindi un gesto fatto per impedire che un caso come il suo si possa ripetere in futuro.