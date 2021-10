Star di TikTok muore a 22 anni: è mistero sulle cause del decesso avvenuto il 25 ottobre di Huey Haha, annunciato dai suoi familiari su Instagram

Negli Usa è mistero sulle cause della morte di una star di TikTok, il 22enne Huey Haha che viveva a Stockton, in California, era un idolo social del giovani ed era anche famoso come comico. La famiglia di Haha ha confermato la morte del giovane influencer con un post su Instagram, proclamando tra l’altro che il decesso possa essere avvenuto più di un giorno fa: “Riposa in pace.

Huey Haha è morto il 25 ottobre 2021“.

Muore star di TikTok, il mistero e la raccolta fondi per Huey

La raccolta Gofundme lanciata per le spese funerarie e per la figlia del giovane aveva un target di 15mila dollari ma in poco tempo è arrivata a quasi 40mila. Ma chi era Huey Haha, che dalla California era partito alla conquista del mondo virtuale?

Il mistero del web: muore star di TikTok che faceva anche il comico

Non solo un idolo dei social, ma anche un comico; i media fanno sapere che le sue gag avevano per lo più come tema centrale armi, droga e cancel culture. E in barba alla raccolta fondi per le sue esequie Haha era ricco: aveva accumulato più di 4,5 milioni di visualizzazioni su TikTok e la sua pagina YouTube aveva quasi 450.000 abbonati.

Star social muore, il mistero della pagina TikTok chiusa

Sulla causa della morte restano però elementi di mistero, la pagina TikTok di Haha è stata chiusa. Il comico lascia una figlia di due anni con cui spesso si faceva ritrarre in foto, la chiamava “principessa Ha” ed era nata dalla relazione con la sua fidanzata, Heather Saizon.