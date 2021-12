Il Premier Draghi potrebbe optare per non prorogare lo stato di emergenza in modo da non ostacolare la sua eventuale corsa al Colle.

Nonostante diversi esponenti del governo abbiano confermato la volontà di prorogare lo stato di emergenza in scadenza il 31 dicembre, il premier Draghi potrebbe decidere di non prolungarlo. Si tratta infatti di una scelta che, secondo quanto raccontato da Repubblica, potrebbe avere un’influenza non secondaria sulla sua possibile corsa al Quirinale.