Stefania Orlando rompe il silenzio: la vicenda dell'agente di moda a Milano

In un momento di grande esposizione pubblica, Stefania Orlando ha scelto di parlare apertamente di un trauma che custodiva da anni. Intervistata a Verissimo, la conduttrice ha rievocato un episodio avvenuto quando aveva 18 anni, spiegando come quell’evento abbia influito sul suo rapporto con gli altri e con se stessa. La rivelazione è arrivata dopo che, nelle settimane precedenti, aveva affrontato un periodo di solitudine connesso anche a una separazione sentimentale e aveva iniziato un percorso terapeutico che le ha permesso di mettere parola su quanto accaduto.

Il racconto dei fatti

Orlando ha raccontato che, all’inizio della sua carriera come modella, si affidava a un agente di moda che le procurava i servizi. L’episodio in questione si svolse durante un trasferimento a Milano, dove le venne prospettato un lavoro importante. L’agente la invitò a casa sua la sera prima, assicurandole la presenza di altre ragazze che avrebbero dormito nello stesso appartamento.

Al suo arrivo, tuttavia, non c’erano terze persone: quella promessa si rivelò un inganno e la giovane fu lasciata nella stanza assegnata dall’uomo.

La violazione della fiducia

Nel cuore della notte, l’uomo entrò nel letto dove lei stava dormendo e la toccò in modo non consensuale. Orlando ha descritto la sensazione di paralisi e confusione, raccontando di essersi svegliata e di aver cercato di chiedere spiegazioni, provando immediatamente un misto di vergogna e colpa. L’aggressore minimizzò la situazione, insultandola e sminuendo il suo valore, mentre la mattina seguente la riac