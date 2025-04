Un arresto controverso

Stefano Conti, un italiano residente a Panama da sette anni, ha vissuto un incubo che ha dell’incredibile. Arrestato tre anni fa con l’accusa di traffico di esseri umani, ha trascorso 423 giorni in una delle carceri più dure del mondo, La Joya. In un videomessaggio, Conti ha descritto le condizioni disumane in cui è stato costretto a vivere, senza acqua potabile e con scarse possibilità di igiene. La sua storia è emblematica di un sistema giudiziario che, in molti casi, sembra non garantire i diritti fondamentali degli individui.

Il processo e l’assoluzione

Recentemente, il tribunale panamense ha assolto Conti, ma la sua libertà è stata di nuovo messa in discussione. Nonostante l’assoluzione in primo grado, il pubblico ministero ha presentato ricorso, costringendo Conti a rimanere nel Paese e a subire un nuovo processo. I suoi avvocati, Valter Biscotti e Vincenzo Randazzo, hanno denunciato questa situazione come inaccettabile, chiedendo un intervento immediato delle autorità italiane e internazionali. La vicenda di Conti ha sollevato interrogativi sulla giustizia a Panama e sulla protezione dei diritti umani.

Le richieste di giustizia

La situazione di Stefano Conti non è solo una questione legale, ma un caso che tocca le corde della giustizia sociale. I suoi legali hanno dichiarato che vogliono trasformare la sua storia in un caso internazionale, affinché venga riconosciuta l’ingiustizia subita. La detenzione prolungata di un innocente, in condizioni così degradanti, è un tema che richiede attenzione e azione. Le autorità italiane sono chiamate a farsi carico della situazione, per garantire che i diritti di Conti siano rispettati e che possa finalmente tornare a riabbracciare i suoi cari.