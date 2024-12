Stefano De Martino, in un’intervista a Vanity Fair, è tornato a parlare apertamente di amore e vita privata, rivelando anche alcuni retroscena del suo rapporto con Belen Rodriguez e con il figlio Santiago.

Stefano De Martino a Vanity Fair: “Con Belen non ci sarà un ritorno di fiamma”

Il conduttore di Affari Tuoi ha chiarito che il rapporto con Belen Rodriguez è migliorato: “Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti. Non ci sarà mai più un ritorno di fiamma“. De Martino ha aggiunto che i due hanno depositato i documenti per il divorzio. Al momento Stefano De Martino è single, anche se qualche frequentazione c’è stata: “Non c’è nessuna. O meglio: nessuna ha resistito a lungo. Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, diciamo secondo anello, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo“.

Stefano De Martino e il rapporto con il figlio Santiago

Stefano De Martino è molto legato a suo figlio Santiago, tanto da non immaginare la sua vita senza di lui: “Gli dedico più attenzioni di prima. Mi piace se dormiamo insieme, e adoro i nostri ‘attacchi d’amore‘, un segnale che scatta e che ci fa lanciare tutto quello che abbiamo in mano per abbracciarci. È la cosa che mi mancherà di più se, da grande, non la vorrà più fare“.

