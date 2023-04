Stefano De Martino di nuovo papà: la confessione fa impazzire i fan

Stefano De Martino ha rilasciato una confessione che ha sorpreso tutti i suoi fan. Sarebbe pronto a diventare papà bis? Ecco le sue dichiarazioni in merito.

Stefano De Martino papà bis?

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha affrontato numerosi alti e bassi, ma il loro legame è davvero molto solido. Si è parlato spesso di crisi, anche recentemente, ma in realtà i due sembrano essere più legati che mai. Entrambi presi dai loro progetti televisivi, non perdono occasione di condividere il tempo libero insieme, in famiglia. Nei giorni scorsi alcune voci hanno parlato di una presunta gravidanza per Belen Rodriguez, anche per l’assenza da Le Iene e dai social. A Stefano De Martino non dispiacerebbe essere nuovamente papà ed è pronto per una nuova avventura da genitore, dopo l’esperienza magica della nascita di Santiago, con cui ha instaurato un rapporto davvero meravigliosa, che diventa sempre più stretto con al crescita del bambino.

La confessione di Stefano De Martino

Belen e Stefano sono sempre più legati e innamorati. “Il figlio fa tantissimo ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso” ha dichiarato Belen Rodriguez, spiegando il motivo del suo riavvicinamento a Stefano. “Avendo già un bambino così grande, avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui, a volte penso che mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Ma non lo escludo, ho iniziato così presto!” ha dichiarato Stefano De Martino. “L’amore per i figli, chi ce li ha lo sa, è un amore imprescindibile. Quando diventi padre capisci quanto ti hanno amato i tuoi genitori e quanto poco si ricambia l’amore dei genitori. Oggi non riesco a immaginare la vita senza mio figlio” ha aggiunto De Martino.