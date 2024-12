Un divorzio definitivo

Stefano De Martino ha recentemente rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in cui ha affrontato senza filtri il tema del suo divorzio da Belen Rodriguez. Contrariamente ai rumors che circolano, il conduttore ha chiarito che non c’è alcuna possibilità di un ritorno di fiamma. “Siamo ufficialmente divorziati”, ha affermato, confermando che i documenti sono stati depositati. Questo segna un capitolo chiuso nella sua vita, un passo necessario per entrambi dopo una relazione così intensa.

La vita da single e le relazioni

De Martino ha parlato anche della sua vita da single, rivelando che non ha attualmente una compagna. Ha spiegato che, dopo la separazione, ha avuto diverse frequentazioni, ma nessuna è riuscita a resistere a lungo. “Dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua vita”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di costruire relazioni solide e significative. La sua visione dell’amore è chiara: cerca una “dimensione familiare solida”, ma è consapevole che oggi le dinamiche relazionali sono cambiate, rendendo più difficile mantenere un legame duraturo.

Il rapporto con il figlio e l’ex moglie

Un aspetto centrale della vita di De Martino è il suo legame con il figlio Santiago. Il conduttore ha condiviso che cerca di mantenere una comunicazione aperta con il ragazzo riguardo alla sua vita sentimentale. “Santiago ha la percezione di una mia vita al di là di quella genitoriale”, ha spiegato, evidenziando l’importanza di non nascondere la verità al bambino. Inoltre, ha rivelato che il rapporto con Belen è migliorato nel tempo, passando da conflitti a un dialogo costruttivo. “Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”, ha affermato, dimostrando una maturità che spesso manca nelle separazioni.

Tradimenti e fedeltà

Un tema delicato affrontato da De Martino è quello dei tradimenti. Ha ammesso di aver tradito in passato, ma ha anche sottolineato che l’amore non è necessariamente incompatibile con il tradimento. “Conosco tantissime coppie e non ci sono molte persone fedeli”, ha dichiarato, evidenziando come la fedeltà sia un ideale difficile da mantenere. Tuttavia, ha espresso la speranza di incontrare qualcuno che possa fargli cambiare idea su questo aspetto, dimostrando una certa apertura verso il futuro.