Lunedì 2 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Affari tuoi. Il quiz show ha visto il debutto come conduttore di Stefano De Martino, che ha preso il posto di Amadeus. La polemica sui social, neanche a dirlo, è scoppiata ancor prima della fine della diretta.

Stefano De Martino: polemica dopo la prima puntata di Affari tuoi

La prima puntata di Affari tuoi con la nuova conduzione di Stefano De Martino è finalmente andata in onda. Il presentatore napoletano è stato abbastanza bravo, ma non è comunque riuscito ad evitare la polemica. Il grande pubblico, affezionato ad Amadeus, ha notato una mancanza di rispetto e sui social è iniziata una battaglia all’ultimo sangue tra sostenitori ed odiatori dell’ex di Belen.

Le critiche a Stefano De Martino

I fan che erano collegati con Affari tuoi fin dai primissimi secondi della puntata del debutto si aspettavano che Stefano De Martino facesse un saluto, o almeno un accenno, ad Amadeus. Questo è il motivo per cui è scoppiata la polemica. Su X (ex Twitter) fioccano commenti che suonano così: “Stendiamo un velo pietoso sulla damnatio memoriae nei confronti di Amadeus, nemmeno un saluto o un ringraziamento”, oppure “Non so di chi è la colpa ma siccome Amadeus è in salute e non ha ucciso nessuno, si poteva iniziare con un saluto a chi ha lasciato in eredità una Ferrari televisiva“, o ancora “Io non voglio esprimermi sul cambio della conduzione, però è strano che non sia stato nemmeno nominato Ama, come fosse Voldemort”.

De Martino sorprende in chiusura: polemica inutile

Se i fan avessero atteso la fine di Affari tuoi, invece che riversarsi smaniosamente sui social, la polemica si sarebbe evitata. Sul finire, infatti, Stefano De Martino ha nominato Amadeus, seppure in modo scherzoso: “E come direbbe anche il buon Amadeus, soldi sicuri”.