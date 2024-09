In modo ufficiale, Amadeus non fa più parte della grande famiglia Rai dall’1 settembre 2024. E’ proprio in questa giornata che il conduttore ha pubblicato sui social un video sul suo debutto su Nove. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Amadeus: il video del debutto su Nove fa discutere

Lo scorso 31 agosto, il contratto di Amadeus con la Rai è giunto a conclusione. La loro separazione era nota da mesi, ma il conduttore ha atteso la scadenza ufficiale del rapporto lavorativo per pubblicare su Instagram un video inerente il suo debutto su Nove. Su questo canale condurrà diversi programmi. Il primo appuntamento è fissato per il 22 settembre, quando partirà il quiz show Chissà chi è, simile ai Soliti Ignoti. Nel filmato annuncio, però, i fan non hanno potuto fare a meno di notare uno strano dettaglio.

Il dettaglio notato dai fan

Nel video, Amadeus appare comodamente seduto sul divano di casa sua. Non è stata la location, però, ad attirare l’attenzione dei fan. Questi ultimi si sono concentrati sulla maglietta sfoggiata dal conduttore, con il volto dell’amico fraterno Fiorello e la scritta “Wanted”, ossia “ricercato“.

Amadeus e Fiorello insieme su Nove?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: possibile che Amadeus e Fiorello si riuniranno su Nove? La t-shirt sfoggiata da Sebastiani ha insinuato il dubbio, ma per il momento non abbiamo alcuna certezza. Considerando che lo showman siciliano non ha impegni televisivi per tutto il 2024, ci sono buone probabilità. Secondo il Corriere della Sera, Fiore potrebbe essere ospite del Nove il 22 settembre, quando in prima serata debutterà un altro programma di Ama, ossia Suzuki Music Party, una specie di mini Sanremo.