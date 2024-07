Dopo l’addio alla Rai e alla proficua conduzione di Sanremo durata 5 anni, Amadeus sbarca su Nove. A settembre troveremo il presentatore non solo come conduttore di I soliti ignoti, ma anche nei panni di direttore artistico di uno show musicale: Suzuki Music Party. E, ancora, nei prossimi mesi l’ex conduttore di Sanremo porterà su Nove, in prima serata, il format storico di La Corrida.

Come sarà Suzuki Music Party?

Il nuovo show dovrebbe cominciare il 22 settembre e sarà trasmesso dall’Allianz Cloud di Milano. Protagonisti del programma saranno dodici grandi della musica italiana che canteranno un brano del loro repertorio oltre a una nuova hit in anteprima.

Amadeus direttore artistico dello show musicale

Il programma sembra molto simile, sia per il format che per lo sponsor e il titolo, a quello che Amadeus già conduceva su Rai1, Arena Suzuki. In questo caso però il punto forte non è il revival, ma l’importanza degli ospiti che saranno presenti.

Dagospia informa che, dal momento che Amadeus dovrebbe essere il direttore artistico, sul palco potrebbe esserci spazio anche per altri conduttori, esattamente come accadeva a Sanremo. Ancora però non si sa nulla di più in merito.