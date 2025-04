Ragazza ferita al volto soccorsa in elicottero a Verrès

Indagini in corso dopo il ferimento di una minorenne in una mulattiera

Un intervento d’emergenza in montagna

Un episodio drammatico ha scosso la comunità di Verrès, dove una ragazza minorenne è stata soccorsa in elicottero dopo aver riportato una ferita da arma da taglio al volto. L’incidente è avvenuto lungo una mulattiera che conduce al castello locale, un luogo noto per la sua bellezza e la sua storia. L’intervento dei soccorritori è stato tempestivo, avvenuto intorno alle 17 di ieri, quando i carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent sono stati allertati per il grave incidente.

Indagini in corso

Le autorità competenti stanno attualmente conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica dell’accaduto. I carabinieri stanno valutando se altre persone possano essere coinvolte nell’incidente, un aspetto che potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere le circostanze che hanno portato alla ferita della giovane. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre le forze dell’ordine lavorano per fare chiarezza su quanto accaduto.

Le condizioni della giovane

Fortunatamente, le condizioni della ragazza non sembrano essere gravi. Dopo essere stata trasportata d’urgenza in pronto soccorso, è stata dimessa alcune ore dopo, segno che le ferite riportate non hanno messo in pericolo la sua vita. Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Verrès, che si chiedono come sia potuto accadere un simile incidente in un luogo solitamente tranquillo e sicuro.