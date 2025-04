Non si presenta a scuola, il corpo di un 14enne ritrovato morto in casa: inda...

Una tragedia ha scosso Marghera, dove un ragazzo 14enne di origine bengalese è stato trovato morto in casa. Si indaga sulle cause.

Una tragedia ha scosso la comunità di Marghera, in provincia di Venezia, con la tragica morte di un ragazzo 14enne di origine bengalese. Il giovane è stato trovato morto in casa, suscitando dolore e interrogativi. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questo drammatico evento.

L’allarme della scuola e la reazione dopo la drammatica notizia

Il giovane, studente della scuola media Einaudi, non si era presentato in classe, suscitando immediata preoccupazione tra insegnanti e compagni. Questa assenza ha spinto la scuola a lanciare il primo allarme.

La tragica notizia, arrivata poco dopo, ha sconvolto profondamente i compagni, il corpo docente e i residenti del quartiere, dove la famiglia viveva. La scuola ha espresso sentite condoglianze alla famiglia e ha attivato un servizio di supporto psicologico per gli studenti segnati dal lutto.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire la vicenda, ma al momento non sarebbero emersi elementi che facciano ipotizzare cause diverse da un decesso dovuto a cause naturali.

Non si presenta a scuola, 14enne trovato morto in casa: le cause

Il giovane sarebbe stato trovato senza vita nel suo letto. Come riportato da Il Gazzettino, i genitori, tornati a casa dopo il lavoro, lo avrebbero trovato privo di sensi, verosimilmente vittima di un malore improvviso.

Le prime ipotesi avanzano l’idea che potesse soffrire di problemi cardiaci, ma le indagini sono ancora in corso per determinare con certezza le cause del decesso.