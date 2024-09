Stefano De Martino si trova in una situazione imbarazzante in "Affari Tuoi" quando un concorrente menziona Amadeus. La sua risposta sorprende il pubblico.

Stefano De Martino si trova in una situazione imbarazzante in "Affari Tuoi" q...

Stefano De Martino ha riscontrato un increscioso momento in “Affari tuoi” quando un partecipante ha menzionato Amadeus, sorprendendo tutti con la sua risposta. Giuseppe, originario del Molise, ha intrattenuto tutti in studio, compreso De Martino, il quale ha riso ai suoi scherzi. Purtroppo, la ...

Purtroppo, la sua esperienza nel gioco non si è conclusa come sperava, avendo avuto sfortuna: dopo aver partecipato per trenta episodi come concorrente, ha preso un pacco che conteneva soltanto un euro. Non è riuscito a identificare la regione fortunata per vincere il gioco. Uno dei numeri che Giuseppe ha tenuto fino alla fine è stato l’8, e ha spiegato il perché raccontando un particolare sogno in cui appariva anche Amadeus.

Nei dettagli, Giuseppe da Frosolone, Molise, ha descrivito: “In questo sogno, eravamo in ristorante nel paese con tutti i partecipanti, il gradito Amadeus e anche tu, Stefano”.

Nel frattempo, Amadeus ha iniziato un nuovo capitolo televisivo con Warner Bros Discovery, presentato proprio il 16 settembre. Riguardo ad “Affari Tuoi”, ha affermato: “Non ho mai visto neppure un minuto di Affari Tuoi. Normalmente non guardo i programmi che ho lasciato, come se avessi lasciato una ragazza e stessi osservando il suo comportamento con il nuovo fidanzato. Non posso commentare sulla qualità del programma, ma penso che sia di livello guardando ai numeri degli spettatori”.