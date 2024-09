A distanza di oltre due anni dall’aneurisma cerebrale, Stefano Tacconi tornerà allo stadio. L’ex portiere sta ancora lavorando molto per tornare in forma, ma aveva promesso di seguire il match della sua Juventus contro il Napoli.

Stefano Tacconi, dall’aneurisma cerebrale al ritorno allo stadio

Ad aprile 2022, Stefano Tacconi è stato ricoverato per aneurisma cerebrale. L’ex calciatore e la sua famiglia hanno vissuto attimi davvero delicati e oggi, anche se la vita non è ancora tornata a scorrere come un tempo, possono dire che il peggio è passato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il 67enne ha ammesso che la paura, emozione mai vissuta prima della malattia, è diventata una costante della sua esistenza.

Le parole di Stefano Tacconi

Stefano Tacconi ha dichiarato:

“Mi sento fortunato perché posso raccontarlo. Non mi ricordo tutto, ma so di aver fatto passare un bello spavento alla mia famiglia. E ho scoperto il significato della parola paura, sensazione mai provata. Sinceramente non mi è ancora passata del tutto…”.

L’ex portiere ha ammesso che la sua vita è molto, molto cambiata. Le cose vanno meglio ed è in ripresa, ma teme “ricadute“. I medici gli hanno tolto il fumo e l’alcool, ma “il mangiare lo decido ancora io. E mi cucino tutto da solo”.

Quando torna allo stadio?

Tacconi tornerà allo stadio con sua moglie Laura e i figli Andrea e Alberto sabato 21 settembre 2024, per seguire la sua Juventus che si scontrerà contro il Napoli di Conte. Un appuntamento a cui tiene molto e a cui non rinuncerà per niente al mondo. “Mi manca l’adrenalina che mi ha sempre accompagnato in tutta la vita“, ha confessato l’ex portiere.