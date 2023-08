Dopo un anno e mezzo di battaglie per la sua partita più importante, Stefano Tacconi è “tornato in campo”. Il portierone di Italia 90 è apparso pubblicamente sui social, al fianco della sua famiglia, in un noto ristorante pugliese poco prima di rientrare in ospedale.

Stefano Tacconi nella sua prima uscita pubblica

Sono passati 18 mesi dal primo ricovero e dal calvario che lo ha visto fare la spola tra ospedali e centri di rianimazione. Stefano Tacconi, l’ex portiere colpito da un’emorragia cerebrale nell’aprile 2022, è riapparso in pubblico, in una foto su Instagram, finalmente con la famiglia riunita per la grande occasione.

Tacconi ha trascorso una serata con i suoi parenti e amici più stretti ed è poi rientrato in ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” a San Giovanni Rotondo.

Stefano Tacconi al ristorante Lo Chalet dei Gourmet

La reunion di amici e famiglia è stata sugellata da una foto pubblicata su Instagram, accompagnata con un pensiero firmato dalla Famiglia Sollazzo, titolare del ristorante Lo Chalet dei Gourmet.

“Dopo lunghi 18 mesi di ricoveri ospedalieri tra Alessandria, Milano e San Giovanni Rotondo il noto portiere 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐓𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐢, col permesso dei medici, ieri ha effettuato la sua prima uscita pubblica per iniziare a riassaporare ritmi di una vita normale soprattutto quella legata ai sapori gastronomici pugliesi e sceglie il ristorante Lo Chalet dei Gourmet di San Giovanni Rotondo”.

Come sta Stefano Tacconi?

Il campione era tornato a camminare. Dalla foto su Instagram e dalle parole scritte del signor Giuseppe, titolare del ristorante, si possono intuire i progressi fatti in tanti mesi di lotte.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato un grande uomo del calcio italiano che ci ha regalato tante emozioni durante la sua lunga carriera calcistica. Noi lo abbiamo visto sereno e felice con la sua famiglia e amici nel gustarsi una piacevole serata tra tante eccellenze gastronomiche – confida Giuseppe – Subito dopo la cena Tacconi è rientrato nella sua stanza dell’Ospedale di Padre Pio per proseguire il suo percorso riabilitativo. È sempre un piacere ed un onore accogliere i nostri clienti, mandiamo un grande abbraccio a Stefano Tacconi e tutta la sua famiglia”.