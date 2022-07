Cosa ha detto il grande Stefano Tacconi che sta facendo la riabilitazione: “Ho vinto tutto nella mia carriera ma questa è la coppa più importante”

Le prime parole di Stefano Tacconi sono esattamente quello che ci si aspettava dicesse Stefano Tacconi: “Ho vinto tutto nella mia carriera ma questa è la coppa più importante”. Il portierone storico della Juventus e degli Azzurri sta meglio dopo l’emorragia cerebrale del 23 aprile scorso per la quale era stato ricoverato in condizioni molto gravi prima ad Asti e poi ad Alessandria.

“Questa è la coppa più importante”

Tacconi è stato operato una prima volta, poi sottoposto di nuovo ad un delicato intervento e infine, il 14 maggio, aveva lasciato l’ospedale. Tacconi era stato infatti trasferito nel centro specializzato Borsalino di Alessandria ed è lì sta svolgendo la riabilitazione. Tacconi ha due sessioni fisioterapiche al giorno, si alza in autonomia, cammina accompagnato e si muove con la sedia a rotelle.

Tacconi lavora duro, come quando era fra i pali della Vecchia Signora, e le sue prime parole sono state di conforti per i tifosi: “Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante. Non ricordo quasi niente. Ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio. Dai, dai, fatemi alzare. Voglio uscire dall’ospedale e tornare a casa presto”.

“Meno male che Dybala è andato via”

Poi da guascone com’è si concede anche una disamina calcistica: “Alla Juve è tornato Pogba, un gran giocatore. Meno male che Dybala è andato via“. Con lui la moglie Laura e il figlio più grande Andrea, due “medicine aggiuntive” nel percorso di guarigione di Stefano.