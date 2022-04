Stefano Tacconi era il protagonista della giornata astigiana delle figurine quando ha accusato il malore. Nei momenti precedenti aveva mal di testa.

Stefano Tacconi, i momenti prima del malore: “Aveva mal di testa”

Claudio Strocco è una delle persone che ha visto Stefano Tacconi prima del malore per cui è stato ricoverato in condizioni critiche. “Ha trascorso una splendida serata in compagnia di Andrea, il figlio. Nessuno di noi poteva pensare in quel momento che potesse stare male” ha spiegato. L’ex calciatore era ospite delle Giornate delle Figurine e aveva trascorso la serata al Ristorante Da Mariuccia a Pratomorone, che apprezza da sempre. Una serata tranquilla, a parlare di calcio, un incontro durante il quale ha presentato il suo libro insieme a José Altafini e altri ospiti.

“Ha cenato qui al ristorante. Ha mangiato leggero e gustato i nostri piatti. Stava bene e scherzava con tutti noi. Ha anche firmato le copie del libro e rilasciato alcune interviste. Poi, attorno all’ 1.30 è andato a riposare. Ha dormito nella nostra casa vacanze, qui a Tigliole. Questa mattina ha preso un caffè verso le 10. Ha detto di non sentirsi molto bene. Aveva mal di testa e ha chiesto un analgesico.

Proprio come fa chi ha un fastidio. Poi lui ed Andrea sono partiti per Asti” ha spiegato Strocco.

Stefano Tacconi è stato ricoverato: le parole del figlio

Il malore non passava e in pochi minuti, dopo essere arrivati in sala a Palazzo Michelerio, ad Asti, la situazione è precipitata. Stefano Tacconi ha dichiarato di avere ancora mal di testa, poi ha perso i sensi e sono intervenuti i sanitari. È stata chiamata un’ambulanza che lo ha trasportato al Pronto Soccorso per degli accertamenti.

In seguito è stato trasferito all’ospedale di Alessandria, nel reparto di neurochirurgia, in prognosi riservata. Il figlio Andrea ha scritto due frasi nelle sue storie di Instagram. “Riprenditi Papi. Sei un leone. Vincerai anche questa battaglia” ha scritto, condividendo una foto. Poi ha voluto ringraziare tutti.