È passato circa un anno da quando Stefano Tacconi è stato colpito da un’emorragia cerebrale che ha messo a dura prova le sue condizioni di salute. L’ex portiere della Juventus, da mercoledì 21 giugno, si trova a San Giovanni Rotondo, presso la casa Sollievo della sofferenza dove completerà il percorso di riabilitazione: “È molto determinato. Cammina sempre con un supporto, però è migliorato molto”, sono state le parole del figlio Andrea ad Ansa.

Stefano Tacconi, il racconto del figlio Andrea

Andrea ha proseguito spiegando che porta nel cuore un sogno. Gli piacerebbe portare il padre allo stadio affinché quest’ultimo possa stare insieme ai suoi sostenitori, ai tifosi: “Portarlo allo stadio per fare un giro di campo, così almeno saluta tutte le persone che gli sono state vicine in questo periodo. Ci sono milioni di persone anche dall’estero: amici, tifosi, ex calciatori con un affetto incredibile che non ci aspettavamo e che ci aiuta molto”.

“La sua fortuna è aver sempre giocato a calcio”

Non ultimo il giovane ha affermato che per Stefano Tacconi, l’aver giocato sempre a calcio è stato essenziale anche per seguire il programma di riabilitazione al quale è sottoposto: “Essere abituato ad allenarsi lo aiuta ad affrontare la riabilitazione. Anche i dottori dicono che la sua fortuna è aver sempre giocato a calcio, il suo fisico è diverso da quello degli altri pazienti. Ci vorrà del tempo, però ci sta mettendo la buona volontà come quando giocava”.