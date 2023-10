Torna finalmente a casa Stefano Tacconi: l’ex portiere della Juventus è stato dimesso e si è riunito alla moglie Laura Speranza e al figlio Andrea nella sua casa di Milano.

Stefano Tacconi torna a casa

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale è stato dimesso dall’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo nella giornata di sabato 28 ottobre. Tacconi era stato ricoverato lo scorso 21 giungo per continuare a effettuare riabilitazione a seguito dell’emorragia cerebrale di cui era rimasto vittima nel mese di aprile 2022.

Il nosocomio ha riferito che, prima di lasciare la struttura insieme alla moglie Laura e al figlio Andrea, l’ex portiere ha voluto incontrare tutti gli operatori dell’unità di Medicina Fisica e Riabilitativa, salutando medici, infermieri, fisioterapisti e membri del personale sanitario.

Il racconto del personale sanitario

“Stefano è un uomo forte. Ha affrontato il percorso riabilitativo con tanta tenacia. È stato da stimolo e da esempio per gli altri e i risultati si sono visti”, ha detto il primario Domenico Intiso.

Il medico fisiatra che ha seguito Tacconi nei mesi di ricovero, Michele Gravina, invece, ha raccontato: “Ha colto sempre di buon grado anche il fatto che molti si avvicinassero per delle foto con lui o per scambiare due chiacchiere. Questo suo lato umano è andato sempre migliorando nel tempo. Io con lui scherzavo molto sulle nostre differenti fedi calcistiche. Mi diceva sempre col sorriso: ‘A me che sono juventino proprio un medico interista doveva capitarmi'”.

Stefano Tacconi torna a casa, i ringraziamenti di moglie e figlio

Dopo le dimissioni del marito, Laura Speranza ha voluto ringraziare l’intera struttura Casa Sollievo per il lavoro svolto. “Ringrazio tutti, i medici, i fisioterapisti, gli infermieri, gli operatori sociosanitari e i religiosi che ci sono sempre stati sempre vicini. Stefano tornerà a casa a Milano dove proseguirà la riabilitazione. Ma ci torna con una grande carica emotiva e fisica”, ha dichiarato la donna. “A San Giovanni Rotondo abbiamo trovato veramente un mondo di emozioni, di aiuto, di forza. Sia da parte della scienza, sia da parte della fede, con Padre Pio, al quale, come sapete, siamo sempre stati molto devoti. Torniamo a Milano con tutto questo nel cuore e nella mente”.

Il ritorno a casa di Tacconi è stato commentato anche dal figlio Andrea. “Finalmente finisce un incubo durato quasi due anni”, ha affermato il ragazzo. “Ieri è stata una grande emozione vedere papà finalmente fuori dall’ospedale. Ovviamente dovrà continuare a Milano un percorso di mantenimento ma si parla di un paio d’ore a settimana. Abbiamo lottato con lui fino ad oggi – aggiunge – è un traguardo di tutta la famiglia, non ci siamo mai abbattuti e ci siamo dati supporto a vicenda. Ringrazio le tantissime persone che ci sono state vicine in questo percorso”.