Stefano Tacconi operato con successo per problemi di ischemia arteriosa: aggiornamenti medici dopo un intervento di 5 ore all'ospedale Molinette di Torino

Stefano Tacconi è stato sottoposto a una nuova operazione chirurgica, suscitando preoccupazione per la sua salute tra familiari e amici.

Dopo un’intervista in cui aveva anticipato l’imminente procedura, Tacconi è stato operato per circa cinque ore. I medici hanno rivelato che l’intervento è stato necessario a causa di gravi problemi di ischemia arteriosa all’arto inferiore destro, derivanti da un’arteriopatia diffusa aorto-iliaco-femorale. Attualmente il paziente è cosciente, lucido e asintomatico, e sarà monitorato nella rianimazione ospedaliera per la fase post-operatoria.

La situazione di Tacconi non è legata all’emorragia cerebrale del 2022; in questa nuova operazione ha subito una ricanalizzazione endovascolare aorto-iliaca e una ricostruzione chirurgica dell’arteria femorale.

L’ex calciatore, nonostante un miglioramento nel camminare, ha dichiarato che il suo percorso di salute è ancora complesso, con recenti visite che hanno evidenziato la presenza di coaguli di sangue nelle gambe e nella vena aorta.

I medici hanno descritto l’operazione come tecnicamente riuscita e hanno espresso ottimismo per il recupero di Tacconi. La speranza è che la sua convalescenza proceda senza complicazioni, offrendo conforto a chi segue la sua vicenda.