Stipendio alle casalinghe, lo spot elettorale di Forza Italia: “Pensione alle nostre mogli e mamme”

Sul tema elettorale dello stipendio alle casalinghe arriva lo spot elettorale di un senatore di Forza Italia: “Pensione alle nostre mogli e mamme”

Per il voto del 25 settembre tiene banco anche la promessa di uno stipendio alle casalinghe ed arriva lo spot elettorale di Forza Italia: “Pensione alle nostre mogli e mamme”. Protagonista il candidato ed ex sindaco di Pietrasanta in Toscana Massimo Mallegni con tanto di “attrici”.

Insomma, il potere dei social network ormai ha scatenato non solo gli appetiti, ma anche la fantasia dei candidati e da questo punto di vista il caposcuola è certamente Silvio Berlusconi.

Stipendio alle casalinghe, lo spot azzurro

E nel novero dei video social più particolari risulta proprio quello di Massimo Mallegni. L’ex sindaco di Pietrasanta per tre mandati ha realizzato un vero spot elettorale. Nel video si vedono due donne impegnate nei lavori domestici di cui “una incinta che stira”, l’altra alle prese con un aspirapolvere.

Mallegni entra in campo e dice: “Occuparsi della famiglia sette giorni su sette non è un lavoro? Dal 26 di settembre se saremo al governo approveremo una legge per dare uno stipendio e una pensione alle nostre mamme e alle nostre mogli”.

Le polemiche suo ruolo della donna

Neanche a dirlo, a sentire quelle parole le due casalinghe-figuranti vanno in brodo di giuggiole ed iniziano a guardare Mallegni come si guarderebbe Ghandi.

Quel video ha aperto un dibattito intorno a un argomento molto delicato perché non tocca solo temi di welfare ma anche quelli legati al ruolo della donna, che nel video è indicata solo e soltanto come “madre e moglie”.