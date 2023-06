Stoltenberg: Nato pronta a difendersi da Mosca o Minsk

Roma, 28 giu. (askanews) – La Nato è pronta a qualsiasi minaccia, che provenga da Mosca o da Minsk. Lo ha affermato il numero uno della Nato Jens Stoltenberg parlando con la stampa all’Aia.

“Ciò che è assolutamente chiaro, è che abbiamo inviato un chiaro messaggio a Mosca e Minsk: la Nato è lì per proteggere ogni alleato e ogni centimetro del territorio Nato. E lo facciamo tramite ciò che comunichiamo, ma anche attraverso le nostre azioni da diversi anni ormai aumentando in modo significativo la nostra difesa collettiva e il modo in cui investiamo nella nostra sicurezza condivisa”.

“Quindi nessun malinteso, nessuno spazio per malintesi a Mosca o Minsk sulla nostra abilità di difendere gli alleati contro qualsiasi potenziale minaccia e ciò a prescindere da quelle che pensiamo saranno le conseguenze finali del movimento delle forze Wagner”, ha aggiunto.

“Credo solo che sia troppo presto per esprimere un giudizio definitivo sulle conseguenze del fatto che Prigozhin si sia trasferito in Bielorussia e che molto probabilmente anche alcune delle sue forze saranno trasferite in Bielorussia. È troppo presto per dirlo”.