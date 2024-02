Proseguono le indagini sulla tremenda strage di Altavilla, il luogo in cui Giovanni Barreca e i suoi complici Massimo Carandente e Sabrina Fina hanno ucciso la moglie e due dei figli dell’uomo. Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, dietro alle torture e agli esorcismi che hanno fatto da preludio al dramma, ci sarebbe una setta composta da un nutrito numero di adepti.

Strage di Altavilla: la setta dietro agli omicidi

Il gip di Termini Imerese è convinto che dietro alla strage di Altavilla ci sia una setta: “Una connotazione criminale più ampia composta da fratelli di fede a conoscenza della situazione del nucleo familiare preso di mira“. I nomi di almeno 10 adepti sarebbero già stati individuati grazie all’osservazione del materiale presente nei telefoni cellulari di Barreca e dei suoi complici.

Strage di Altavilla: intervento o preghiera

Al momento, come spiega il ‘Corriere della Sera’ gli inquirenti sono ancora in una fase di studio dei device dei tre killer e nessuna delle dieci persone che potrebbero essere coinvolte è già stata ascoltata. Nei prossimi giorni sarà importante comprendere se qualcuno di loro sapesse effettivamente che tipo di pratiche venivano messe in atto nella casa dopo poi si sono compiuti gli omicidi o se tutti loro si sono limitati alle preghiere verso la ‘famiglia indemoniata’.