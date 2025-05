Il processo d’appello ter per la strage di Viareggio

Il processo d’appello ter per la tragica strage avvenuta alla stazione di Viareggio, che nel 2009 costò la vita a 32 persone, ha visto la conferma della condanna a 5 anni per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana.

La sentenza è stata emessa dai giudici di Firenze, i quali hanno dovuto quantificare le condanne in seguito al rinvio della Cassazione. Questo evento ha riaperto ferite profonde in una comunità ancora segnata dalla tragedia.

Le reazioni alla sentenza

La lettura della sentenza ha suscitato reazioni contrastanti. Mauro Moretti, presente in aula, ha lasciato il palazzo di giustizia in silenzio, mentre il suo avvocato, Ambra Iovine, ha espresso delusione per l’esito del processo, annunciando l’intenzione di ricorrere in Cassazione. La conferma delle pene per gli altri 11 imputati ha ulteriormente alimentato il dibattito pubblico sulla responsabilità e sulla sicurezza nel trasporto ferroviario. Le famiglie delle vittime continuano a chiedere giustizia e chiarezza su quanto accaduto quella notte fatale.

Le implicazioni della sentenza

Questa sentenza rappresenta un passo significativo nel lungo percorso giudiziario legato alla strage di Viareggio. La conferma delle condanne, sebbene accolte con delusione da alcuni, è vista come un segnale importante per la sicurezza ferroviaria in Italia. Le autorità sono chiamate a riflettere sulle misure di prevenzione e sulla responsabilità delle aziende nel garantire la sicurezza dei passeggeri. La tragedia di Viareggio non deve essere dimenticata e deve servire da monito per evitare che simili eventi possano ripetersi in futuro.